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§ NG.kz
9 дополнительных скоростемеров «Автоураган» установили в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36442
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 комплексов контроля транспортного потока и фиксации нарушении скоростного режима «Автоураган» начнут работу с 14 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ Menden1968
Re: 9 дополнительных скоростемеров «Автоураган» установили в...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 348
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.... авто с иностранными номерами штрафы соответсвенно взимаются?
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§ drakon
Re: 9 дополнительных скоростемеров «Автоураган» установили в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17070
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

выезд – въезд автодороги Рудный - Тарановка

НГ, ну сколько вам - говорить?
Нет такого посёлка - Тарановка.
Я каждый раз - думаю, где эта Тарановка?... 8-) :-o :lol:
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* лимон
Re: 9 дополнительных скоростемеров «Автоураган» установили в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
.... авто с иностранными номерами штрафы соответсвенно взимаются?


вряд ли, думаю их штрафуют только автопатрули
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