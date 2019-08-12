Цитата: abaika95:

как на приведенный список #7 могли вписатся такие не "титульные" Мирошниченко и Бородин? )



Да вполне могли. Обе улицы не в центре, не настолько презентабельны, чтобы носить имена великих деятелей, т.е. пока никому не нужны. Без карты хоть скажете где улица Мирошниченко находится? Кроме того, их переименовали более 15 лет назад, когда не всё так плохо было с ономастикой и пр.



А вот закончатся Тарана, Гагарина, Павших борцов, Герцена, Уральская, Карбышева, Авиационная, там и до Бородина дело дойдет. Дело 7-10 лет. Если еще тут, в комментариях будете работать, то сами всё и увидите