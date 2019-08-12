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§ NG.kz
Руководителю и завсектором отдела земельных отношений акимата Костаная вынесли приговор по делу о взятке
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При передаче денег они были задержаны с поличным сотрудниками антикоррупционной службы. Причиненный ущерб был оценен в сумму более 20 млн тенге. Адвокаты подсудимых заявляли, что сумма ущерба преувеличена.
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§ Привет
Re: Руководителю и завсектором отдела земельных отношений...
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 12.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное в вацапе сделку обсуждали.
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§ Серый волк
Руководителю и завсектором отдела земельных отношений акимата Костаная вынесли приговор по делу о взятке
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10584
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.08.19 - 03:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет:
Наверное в вацапе сделку обсуждали.

Нет, просто взятка неумолимым железным танковым молотом неслась за этим обреченным подразделением акимата, загнала его в болота и начала давить гусеницами. Бронепоезда на запасном пути крутили орудийными башнями. И тогда рядовой Конурбаев вызвался с белым флагом на переговоры со взяткой. :lol:


[Исправлено: Серый волк, 13.08.2019 - 01:30]
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