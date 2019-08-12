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≡ Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло на тротуар		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло на тротуар
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель ВАЗ-2199 ехал по ул. Каирбекова в сторону района КСК. При повороте налево он не уступил дорогу 31-летнему водителю «мерседеса», который также направлялся в сторону района КСК из района КЖБИ.
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§ Козлов я
Re: Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Водитель ВАЗ-2199 ехал по ул. Каирбекова в сторону района КСК. При повороте налево он не уступил дорогу 31-летнему водителю «мерседеса», который также направлялся в сторону района КСК из района КЖБИ. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35772?1565590991

Я правильно понял (в переводе на русский язык с этой канцелярщины),что 99-я ехала по правой полосе,стала поворачивать налево и не пропустила мерс,едущий прямо по левой полосе?
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§ Обликоморале
Re: Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
поворачивать налево и не пропустила мерс

"Подрезал" прям на перекрестке што ли..хотя не удивлюсь, каких только "шумаХеров" за день не насмотришься..
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§ Тот самый
Re: Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Я правильно понял (в переводе на русский язык с этой канцелярщины),что 99-я ехала по правой полосе,стала поворачивать налево и не пропустила мерс,едущий прямо по левой полосе?


Я тоже так понял - повернул налево с правой полосы. Мерседес наверное его опережал и попал в слепую зону, а повернуть голову налево (да еще при таком опасном маневре!) водитель 99й не захотел.

Только подумалось, что очередной 18-летний пацан разбил свою машину и чужую, а тут вдруг дальше пишут "63-летний водитель ВАЗ-2199 получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу". Странно.
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§ Серый волк
Re: Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10583
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.08.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное на гламурные розовые бордюрины засмотрелись

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§ пешеход
Re: Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 12.08.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Наверное на гламурные розовые бордюрины засмотрелись

Нет, наверное на желтенький заборчик.
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