Серый волк Срубленные ели у мусорных баков в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10583

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:21 Гога, юмор хороший и очень к месту, только циферки устарели. Любой житель скажет что примерно на порядок.

Распильщики акимата раньше вывозили деревья и всё что от них оставалось в известном только им направлении.

Может быть это не они, хотя не исключено, что это именно чинуши потребовали освободить место для для втыкания очередных саженцев без корней квадратно-гнездовым методом.



Есть ещё другой вариант, что это дело рук (граждан не поворачивается назвать) некоторых сбрендивших на почве ономастии, которым за каждым деревом в городе видятся растущие леса. В которых прячутся ненавистные им Гагарин, с Леоновым и Джанибековым.



Это кстати один из рисунков Джанибекова, который имеет интересное хобби рисовать и даже пишет картины.



Вариантов что тут изображено не столь много, как с вандалическим вырубанием деревьев.

Это либо посадка спускаемого аппарата в Кустанайской области, либо стратосферный эксперимент.





[Исправлено: Серый волк, 12.08.2019 - 20:22]