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§ NG.kz
Срубленные ели у мусорных баков в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографию спиленных елей, сделанную во дворе дома № 162 по ул. Баймагамбетова, прислал на WhatsApp "НГ" читатель.

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§ Гога
Срубленные ели у мусорных баков в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Гога, 12.08.2019 - 17:27]
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§ Серый волк
Срубленные ели у мусорных баков в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10583
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.08.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога, юмор хороший и очень к месту, только циферки устарели. Любой житель скажет что примерно на порядок. :lol:
Распильщики акимата раньше вывозили деревья и всё что от них оставалось в известном только им направлении.
Может быть это не они, хотя не исключено, что это именно чинуши потребовали освободить место для для втыкания очередных саженцев без корней квадратно-гнездовым методом.

Есть ещё другой вариант, что это дело рук (граждан не поворачивается назвать) некоторых сбрендивших на почве ономастии, которым за каждым деревом в городе видятся растущие леса. В которых прячутся ненавистные им Гагарин, с Леоновым и Джанибековым.
:-)
Это кстати один из рисунков Джанибекова, который имеет интересное хобби рисовать и даже пишет картины.

Вариантов что тут изображено не столь много, как с вандалическим вырубанием деревьев.
Это либо посадка спускаемого аппарата в Кустанайской области, либо стратосферный эксперимент.
:-)

[Исправлено: Серый волк, 12.08.2019 - 20:22]
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