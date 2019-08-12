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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так и я не гонюсь, все мир, дружба жУвачка)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так и я не гонюсь

А как же 75 тенге за комментарий? Я когда в кассу за премией пришел, видел как отходил парень в футболке со аппликацией ...
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фанатов НГ много в городе) или мож это один из Одмэнов был)) даже не буду спрашивать откуда у вас инфа про 75 тенге, всеровно ответите в стиле мой товарищ у которого друг его жена подруги работает уборщицей в подсобке с швабрами где прыщавые очкарики втихоря по ночам пишут что любят президента) с методичками от СВ кстати)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
даже не буду спрашивать откуда у вас инфа про 75 тенге

Цитата:
Обликоморале:
Я когда в кассу за премией пришел

Так доступно? :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-Обликоморале:Я когда в кассу за премией пришел Так доступно?

Каюсь,думал с играть на опережение))) в молодости в дебатном клубе не состояли? Про кассу доступней некуда :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Спрашивать надо у тех, кто гоняется.

А я подскажу - надо к 6.0 обратись, он в курсе, как надо ПП зарабатывать. Писать по одной строке какую-нибудь чушь. Ещё один экземпляр был, то форум фотками куриц жареных и прочей своей жратвы заваливал, тоже вариант, срабатывало.

[Исправлено: Ваш земляк, 12.08.2019 - 14:31]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это конечно кю))
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в молодости в дебатном клубе не состояли?

В мою молодость были другие дебаты. :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4496
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заберите у них спички.
Разжигают костры ненависти и злобы против всех и всего тут.
Даже уже потухшие.

[Исправлено: alex_60, 12.08.2019 - 18:55]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4496
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Персонаж вошел в раж.
Берега путает.
Хотя нет, это обычное его состояние.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, тебя тут одна мадам спрашивала, недождалась, походу с алексом уехала ))
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