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§ NG.kz
Игра на наблюдательность и предположения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не хотите ли поиграть? Найдите 10 отличий в 2-х современных зданиях двух городов Казахстана, тесно связанных с одним руководителем и предположите как так получилось?;-)
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§ Ваш земляк
Игра на наблюдательность и предположения
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ввиду страшного дефицита архитекторов и отсутствия у них достаточного стимула что-то придумывать нового - тырят идеи друг у друга и в паутине. Есть большая вероятность, что и где-то в России есть похожее здание-первоисточник. Но не исключено, что и задание было - "сделать по типу" - поменяли слегка фасад - и дело в шляпе.

Сразу видно "специалиста".Любой человек,мало-мальски понимающий в строительстве, объяснит тебе, что просто скопировать внешний вид здания - это мало. Надо ещё рассчитать несущую способность грунтов, глубину залегания фундамента,несущие стены,перекрытия,исходя из климатических условий выбрать тип кровли.
Здесь же попытка с помощью минимальных переделок создать видимость абсолютно нового проекта. А ты знаешь, сколько стоит архитекторский надзор?
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§ elektron
Игра на наблюдательность и предположения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Например 2-я школа в ЗТБ очень похожа на школу 2 в Кустанае.

Тоже не пойму, что за спекуляции? Фактов нет, одни домыслы. А сколько кинотеатров типа "Кустанай" стоИт? 8-)
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§ Victor Yang
Игра на наблюдательность и предположения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.08.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Надо ещё рассчитать несущую способность грунтов, глубину залегания фундамента,несущие стены,перекрытия,исходя из климатических условий выбрать тип кровли.

Фундаменты - это уже конструктивная часть и на архитектуру, то бишь внешний вид здания, она мало влияет. Несущие стены сейчас - везде 380 мм, а уже толщина утеплителя зависит от региона. Перекрытия - вообще от климатических условий не зависят, а зависят от нагрузки от оборудования и людей (а это в данном случае одинаково, как я понимаю). Это тебе информация для развития.

И да - заказчику проекта более интересен именно внешний вид здания. Возможны ситуации, что он приходит с картинкой и говорит - хочу такое. Да - потом расчёты, подбор и прочее. Но всем остальным виден именно внешний вид - на него они внимание и обращают, если похож.

Да, я понял тебя. Насчёт "Поменять слегка фасад" - это в случае, если разработчик обоих зданий был один, конечно.

[Исправлено: Victor Yang, 12.08.2019 - 19:44]

[Исправлено: Victor Yang, 12.08.2019 - 20:01]
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§ Ваш земляк
Игра на наблюдательность и предположения
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Фундаменты - это уже конструктивная часть и на архитектуру, то бишь внешний вид здания, она мало влияет

Из твоих слов я понял, что в строительстве ты понимаешь столько же, сколько папуас в ядерной физике.Ты какое образование имеешь? У меня - средне-специальное, мастер-строитель.А это тебе, информация для развития - архитектор просчитывает все конструкции и узлы здания(фундаменты,стены,балки,консоли,перекрытия,кровлю,системы вентиляции,отопления и освещения) в процессе проектирования и не ограничивается одним только внешним видом здания или сооружения.Тебе знакомо такое понятие,как "роза ветров"?А от неё очень много зависит.
ПыСы. Уже сколько раз говорил - иногда лучше жевать,чем говорить. Но как об стенку горох...
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§ Victor Yang
Игра на наблюдательность и предположения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.08.19 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
архитектор просчитывает все конструкции и узлы здания(фундаменты,стены,балки,консоли,перекрытия,кровлю,системы вентиляции,отопления и освещения

*поперхнулся чаем *
Ты действительно считаешь что одного архитектора достаточно чтобы сделать проект???
Если что - я работаю проектировщиком в проектной организации. И из чего состоит проект, что делает каждый специалист в нём - прекрасно знаю. Архитектор рассчитывает фундаменты, освещение, отопление и вентиляцию - это прекрасно! Я покажу это знакомым архитекторам и инженерам. Первым скажу что они недорабатывают, а вторым - что они не нужны.
Ну да ладно. Пусть будет по-твоему. Ты прав. Мастеру-строители виднее.

Но я догадываюсь откуда у тебя такие заблуждения - этого требовали от студентов, в том числе и при защите диплома. Если ты заменишь в том сообщении слово "просчитывает" на слово "учитывает" - будет сообщение более адекватно смотреться.

[Исправлено: Victor Yang, 12.08.2019 - 20:47]
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§ Гога
Re: Игра на наблюдательность и предположения
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
elektron
Цитата:
А сколько кинотеатров типа "Кустанай" стоИт? 8-) Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35774&start=15#comment_1
- Ну *Кустанай* вроде один был на весь Союз , а вот ДК Профсоюзов - в г.Рязань один в один - сам лично был в 1984 году .
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§ elektron
Игра на наблюдательность и предположения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Ну один в один не скажу точно, но "типовых" - похожих несколько. А проект сам с Тольятти. Там такой же, почти 1 в 1 :lol:
Если что тут оставлю
Если кому интересно, вот тут
места которых не вернуть

[Исправлено: elektron, 12.08.2019 - 15:54]
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§ elektron
Игра на наблюдательность и предположения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в тему, пардон :lol:

[Исправлено: elektron, 12.08.2019 - 16:06]
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§ Гога
Re: Игра на наблюдательность и предположения
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подобных кинотеатров (Костанайского и Тольяттинского) нет больше ни в одном городе мира,
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§ Тот самый
Игра на наблюдательность и предположения
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если кому интересно, вот тут места которых не вернуть


Эээхх, кинотеатр с самым большим экраном в Казахстане был. Во власти здесь всегда неместные временщики, им история города не интересна.

Зато сейчас 2 или 3 батыра поставили и из Астаны в Кустанай и поселки области отдают б/у пластмассовых коней. А скоро поставят зеркального сайгака.
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§ yudjin
Re: Игра на наблюдательность и предположения
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6041
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.08.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Эээхх, кинотеатр с самым большим экраном в Казахстане был. Во власти здесь всегда неместные временщики, им история города не интересна.

Про хвалебные оды Шукееву...

Не секрет, что еще до 1999 года здание, где выросло не одно поколение горожан, было в числе памятников культуры. Но из этого списка кинотеатр "Костанай" был скоропостижно вычеркнут постановлением Правительства Республики Казахстан. Вот цитата из него: "Принять предложение акима Костанайской области, в то время У. Шукеева, согласованное с Министерством культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, об исключении из списка памятников истории и культуры местного значения города Костаная пяти объектов, как не имеющих исторической, архитектурной и художественной ценностей…".
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