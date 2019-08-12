/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
Читать новость

§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Бородин, Мирошниченко как тогда вписались?

А это что тоже онамасты решали? не знал, что то новенькое.
Профайл

§ ElleR
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 12.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
алгоритм переименования очень усложненный

Когда нужно кое-кому, его очень быстро упрощают
Профайл Посетить вебсайт

* abaika95
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- А это что тоже онамасты решали? не знал, что то новенькое.

Школу передергиваний на тройки закончили?) сами же понимаете не о том речь, ономасты не ономасты вопрос в другом как вписались Мирошниченко и Бородин в серию переименований? Просто тут у некоторых какието подозрения возникли)
Профайл

* abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- В комментариях под записью у Киселева

Для особо "умных" специалистов в матершинных шарадах перейдите на страницу к Стасу Киселеву в фейсбук, прочтите потом подумайте уместны ли были ваши комментарии здесь )
Профайл

* maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
решение об отказе в наименовании улицы не окончательное

Трусливые пи.... пи.... пи.... (запикано цензурой)
Профайл

* abaika95
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 21:43
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Гога
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1048
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вроде и Архимед поддерживал ??
Профайл

* maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2822
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Над ним наверное тоже топор висит, надо бы у Денисова спросить
Профайл

§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Школу передергиваний на тройки закончили?) сами же понимаете не о том речь, ономасты не ономасты вопрос в другом как вписались Мирошниченко и Бородин в серию переименований?

Вы не в курсе? как жаль. Не знать первого секретаря Кустанайского областного комитета Коммунистической партии Казахстана. Переименована ул 19-го Августа вроде. Смысла не видите? И жаль ,что Мирошниченко тоже ни о чём не говорит. Конечно не такой герой Костаная, но заслужил, не менее Доктор Герасимов. Вы не находите? Как жаль?
:-x
Профайл

§ yudjin
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6041
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.08.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вопрос в другом как вписались Мирошниченко и Бородин в серию переименований?

Для справки не местным... Улицу 19 августа переименовали в Бородина в 2001 году, 12 мая 2004 г. решением акимата г.Костаная ул. П. Морозова переименована в ул. им. А. Мирошниченко.
Тогда еще другие были времена... неруханические...когда работник ономастичского труда был словно динозавр... что-то неизвестно... а сейчас это позорное клеймо какое-то.

Цитата:
maxsaf:
ад ним наверное тоже топор висит,

неее..скорее не топор, а путевка в столицу... старики поговаривают... не ровен час и фьють...
Профайл

* abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Вы не находите? Как жаль?

Бред какой-то как будто со стенкой разговариваю) всетаки погорячился я, не на тройки вы школу ту закончили далеко не тройки) о еще и Юджин Евссеев свои 2 копейки вставил как будто я про историю переименований тут спрашивал, конечно я не таноми52 и ее супер технику заигранной пластинки я не до конца освоил) но потрудитесь прочесть комментарий #7 я на него задавал свой риторический вопрос как в "его " список вписались Мирошниченко и Бородин?
Профайл

§ Victor Yang
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11839
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.08.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый: А буквально пару недель назад аж 2 улицы переименовали по просьбе "2х коллективов" и ничего, ономасты молчали.
Это был другой уровень, на котором и переименование в улицу Герасимова тоже одобрили. И есть вероятность что мы и без улицы Гагарина останемся.
Профайл

§ Козлов я
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 361
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.08.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро будут улицы как попало называть,лишь бы наперекор народу и в угоду известным намерениям.
Профайл

§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3431
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Долгая дорога в дюнах, не доходит?Цитата:
abaika95:
но потрудитесь прочесть комментарий

под номером 15-ть :lol: Умнейший и превосходнейший Вы наш 8-)
По пальцам разъяснять или модус моск "ON" включим ;-)
Профайл

* abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрон для вас не местного на ваш #15 отличо ответил господин Юджин #24, и еще раз в той же таномовской технике) повторю вопрос "риторический" не надо обьяснять мне на своих пальцах ономасты не ономасты решали или не решали там что-то и так далее )как на приведенный список #7 могли вписатся такие не "титульные" Мирошниченко и Бородин? )
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: abaika95, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 182
Пользователей: 3
Всего: 185

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх