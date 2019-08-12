abaika95 Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова #25





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:23 Цитата- Вы не находите? Как жаль?



Бред какой-то как будто со стенкой разговариваю) всетаки погорячился я, не на тройки вы школу ту закончили далеко не тройки) о еще и Юджин Евссеев свои 2 копейки вставил как будто я про историю переименований тут спрашивал, конечно я не таноми52 и ее супер технику заигранной пластинки я не до конца освоил) но потрудитесь прочесть комментарий #7 я на него задавал свой риторический вопрос как в "его " список вписались Мирошниченко и Бородин?