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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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§ elektron
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А Бородин, Мирошниченко как тогда вписались?

А это что тоже онамасты решали? не знал, что то новенькое.
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§ ElleR
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 12.08.19 - 21:18
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* abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 21:21
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* abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 21:25
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* maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2819
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
решение об отказе в наименовании улицы не окончательное

Трусливые пи.... пи.... пи.... (запикано цензурой)
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* abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 185
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 21:43
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