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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36441
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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§ arman_kst
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нехорошая комиссия в Астане
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§ Survivor Puma
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато ул. Гагарина быстро переименовали
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§ maxsaf
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2819
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю временно разрешить мат. :-(
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§ Ваш земляк
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а чего ещё можно было ожидать?! Это же не какой-то там батыр сказочный...
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§ abaika95
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увековечить память уважаемого в городе доктора конечно надо, НО бюрократическая машина во все времена давала сбои, такое мнение что где то инициаторы могли допустить ошибку так как алгоритм переименования очень усложненный http://top-news.kz/algoritm-pereimenovanija/
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§ Сабыр
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сказать-подлецы.
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§ seroff
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
seroff


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Сообщений: 270
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 12.08.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
всё логично Мауленов,Шаяхметов,Кубеев,Кобланды-Батыр,Козыбаев,Донанбаева,Назарбаев-это далеко не полный перечень переименований за последнее время,фамилия Герасимов в эту цепочку ну ни как не вписывается не кажется вам?
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§ maxsaf
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2819
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
фамилия Герасимов в эту цепочку ну ни как не вписывается не кажется вам?

Блестящий ответ:
Цитата:
abaika95:
алгоритм переименования очень усложненный
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§ abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Герасимов в эту цепочку ну ни как не вписывается не кажется вам?

А Бородин, Мирошниченко как тогда вписались?
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§ Тот самый
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 158
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А буквально пару недель назад аж 2 улицы переименовали по просьбе "2х коллективов" и ничего, ономасты молчали. До этого целый Тарановский район! И райцентр переименовали! И тоже никаких трудностей. Памятник поставить батыру? Пожалуйста! А вот дать улицу врачу - это нет, извините... 6500 человек подписало, да кто такая эта комиссия чтобы запрещать?!
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§ zloy kyrgyz
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 12.08.19 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В комментариях под записью у Киселева

По самым последним данным, далеко не всё в нашем общем деле по увековечению памяти Димы Герасимова потеряно. Только что у меня был разговор с важным источником, который дал понять: решение об отказе в наименовании улицы не окончательное. В ближайшие дни будет обнародован результат, который может оказаться справедливым, и к юбилею Костаная улица имени Доктора Герасимова всё же появится на карте областного центра. Как говорится, будем посмотреть. Всем - спасибо за искреннюю реакцию, она была очень важна!
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§ Гога
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]abaika95: алгоритм переименования очень усложненный - Речь идет о присвоении имени новой , ещё безымянной улице !!! Позор .
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§ Гога
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1047
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сергей_я
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2762
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.08.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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