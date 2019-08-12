Цитата: Ваш земляк:

Надо ещё рассчитать несущую способность грунтов, глубину залегания фундамента,несущие стены,перекрытия,исходя из климатических условий выбрать тип кровли.

Фундаменты - это уже конструктивная часть и на архитектуру, то бишь внешний вид здания, она мало влияет. Несущие стены сейчас - везде 380 мм, а уже толщина утеплителя зависит от региона. Перекрытия - вообще от климатических условий не зависят, а зависят от нагрузки от оборудования и людей (а это в данном случае одинаково, как я понимаю). Это тебе информация для развития.



И да - заказчику проекта более интересен именно внешний вид здания. Возможны ситуации, что он приходит с картинкой и говорит - хочу такое. Да - потом расчёты, подбор и прочее. Но всем остальным виден именно внешний вид - на него они внимание и обращают, если похож.



Да, я понял тебя. Насчёт "Поменять слегка фасад" - это в случае, если разработчик обоих зданий был один, конечно.



[Исправлено: Victor Yang, 12.08.2019 - 19:44]



[Исправлено: Victor Yang, 12.08.2019 - 20:01]