zloy kyrgyz Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в... #11





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Регистрация: 27.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 20:57 В комментариях под записью у Киселева



По самым последним данным, далеко не всё в нашем общем деле по увековечению памяти Димы Герасимова потеряно. Только что у меня был разговор с важным источником, который дал понять: решение об отказе в наименовании улицы не окончательное. В ближайшие дни будет обнародован результат, который может оказаться справедливым, и к юбилею Костаная улица имени Доктора Герасимова всё же появится на карте областного центра. Как говорится, будем посмотреть. Всем - спасибо за искреннюю реакцию, она была очень важна!