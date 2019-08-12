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Ваш земляк:
архитектор просчитывает все конструкции и узлы здания(фундаменты,стены,балки,консоли,перекрытия,кровлю,системы вентиляции,отопления и освещения
*поперхнулся чаем *
Ты действительно считаешь что одного архитектора достаточно чтобы сделать проект???
Если что - я работаю проектировщиком в проектной организации. И из чего состоит проект, что делает каждый специалист в нём - прекрасно знаю. Архитектор рассчитывает фундаменты, освещение, отопление и вентиляцию - это прекрасно! Я покажу это знакомым архитекторам и инженерам. Первым скажу что они недорабатывают, а вторым - что они не нужны.
Ну да ладно. Пусть будет по-твоему. Ты прав. Мастеру-строители виднее.
Но я догадываюсь откуда у тебя такие заблуждения - этого требовали от студентов, в том числе и при защите диплома. Если ты заменишь в том сообщении слово "просчитывает" на слово "учитывает" - будет сообщение более адекватно смотреться.
[Исправлено: Victor Yang, 12.08.2019 - 20:47]