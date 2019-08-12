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≡ Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36439
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Станислав Киселев. "По моим данным решение было принято в минувшую пятницу" - сообщил он "НГ". Официально информация пока не подтверждена.
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§ arman_kst
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нехорошая комиссия в Астане
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§ Survivor Puma
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 12.08.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато ул. Гагарина быстро переименовали
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§ maxsaf
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2814
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю временно разрешить мат. :-(
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§ Ваш земляк
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а чего ещё можно было ожидать?! Это же не какой-то там батыр сказочный...
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* abaika95
Республиканская ономастическая комиссия отказала в присвоении костанайской улице имени доктора Герасимова
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 19:17
Комментарий проходит проверку.
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§ Сабыр
Re: Республиканская ономастическая комиссия отказала в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сказать-подлецы.
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