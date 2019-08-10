yudjin Re: Елки летом?! В Костанае возможно! #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6039

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:39 Так вот он какой герой анекдота:

Ну, у меня жена и стерва, представь: погода прекрасная, птички поют, солнышко светит, все такое красивое, зеленое. А она опять как заладит свое: вынеси елку, да вынеси елку…



Этот походу и у тёщи , и у любовницы не вынес)

Хотя в жизни всё прозаичней... не проданные скорее всего... освобождает место под новые.