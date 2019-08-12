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§ NG.kz
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36439
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супруги Дихаевы узнали из общих источников информацию о возможности получения кредита по поддержке субъектов сельского хозяйства. Они разработали пошаговый план действий и завладели особо крупной суммой денег.
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§ Обликоморале
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так как её супруг находится в розыске. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35775

С деньгами по ходу...
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§ юля елиссева
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.08.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
650 тысяч бакинских. Башкирская кассирша просто отдыхает...
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§ Гога
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут пару лямов попросишь - месяц проверять будут , и не дадут в итоге . А тут - не иначе кто в доле или в этой конторе такие лохи - во что совсем не верится.
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§ Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Башкирская кассирша

Зато у нас ещё нет своего Захарченко. :lol:
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§ Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А тут - не иначе кто в доле

При таких суммах откаты это "святое"
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§ Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зато у нас ещё нет своего Захарченко.

"ТО, что на вас не завели ещё дела, это не ваша заслуга, а наша недоработка!" И что ты хочешь сказать - в Казахстане никто не получает деньги в таких объёмах на ниве борьбы с коррупцией?! И кто такой Захарченко с какими-то жалкими 8 миллиардами?! У нас и покруче есть! Полковники ФСБ с 12-ю миллиардами!
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§ Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Я ничего не хочу сказать. Говоришь и думаешь тут за меня ты, судя по твоим комментам. :lol: Ох и зудит у тебя прям явно, потягаться с "опытом". :lol:
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§ Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я ничего не хочу сказать

Ну тогда объясни мне, где ты увидел параллель между Захарченко и человеком,укравшим 250 миллионов тенге? Где связь?!
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§ Сабыр
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню,Хамит еще на КТЭКе творил при прошлом руководстве. Там такие родственники и связи,что эти 250млн под честное слово дали,конечно не без вознагрождения ;-)
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