Серый волк Re: Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10582

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:11 А не является ли эта ошибка следствием того, что тендер выиграл подрядчик не из карманного списка акимата? В этом случае, если коррупционеры могли желать как можно больше ему навредить, то ВДРУГ обнаружить ошибку самое время после закупки материалов подрядчиком. И одновременно написать письмо с просьбой остановить работы и на словах заверить, что исправим.

В этом случае подрядчик попадает всегда.

Если остановит - попал если ошибки оказывается не будет и попадет со сроками. Если не остановит - попал на бесплатные работы.



Самое время антикоррупционным службам и правоохранителям начать расследование рассматривать и другие договора чиновников на предмет наличия коррупционной составляющей и благоприятствования только одной и той же группе хорошо знакомых по фальшивым ремонтам, крайне низкому качеству и фальсификации работ одной группы бракоделов - распильщиков.



Воры должны сидеть в тюрьме