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§ NG.kz
Игра на наблюдательность и предположения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36439
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не хотите ли поиграть? Найдите 10 отличий в 2-х современных зданиях двух городов Казахстана, тесно связанных с одним руководителем и предположите как так получилось?;-)
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§ Ваш земляк
Игра на наблюдательность и предположения
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ввиду страшного дефицита архитекторов и отсутствия у них достаточного стимула что-то придумывать нового - тырят идеи друг у друга и в паутине. Есть большая вероятность, что и где-то в России есть похожее здание-первоисточник. Но не исключено, что и задание было - "сделать по типу" - поменяли слегка фасад - и дело в шляпе.

Сразу видно "специалиста".Любой человек,мало-мальски понимающий в строительстве, объяснит тебе, что просто скопировать внешний вид здания - это мало. Надо ещё рассчитать несущую способность грунтов, глубину залегания фундамента,несущие стены,перекрытия,исходя из климатических условий выбрать тип кровли.
Здесь же попытка с помощью минимальных переделок создать видимость абсолютно нового проекта. А ты знаешь, сколько стоит архитекторский надзор?
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* elektron
Игра на наблюдательность и предположения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3425
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 12.08.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Например 2-я школа в ЗТБ очень похожа на школу 2 в Кустанае.

Тоже не пойму, что за спекуляции? Фактов нет, одни домыслы. А сколько кинотеатров типа "Кустанай" стоИт? 8-)
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* Victor Yang
Игра на наблюдательность и предположения
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11837
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.08.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Надо ещё рассчитать несущую способность грунтов, глубину залегания фундамента,несущие стены,перекрытия,исходя из климатических условий выбрать тип кровли.

Фундаменты - это уже конструктивная часть и на архитектуру, то бишь внешний вид здания, она мало влияет. Несущие стены сейчас - везде 380 мм, а уже толщина утеплителя зависит от региона. Перекрытия - вообще от климатических условий не зависят, а зависят от нагрузки от оборудования и людей (а это в данном случае одинаково, как я понимаю). Это тебе информация для развития.

И да - заказчику проекта более интересен именно внешний вид здания. Возможны ситуации, что он приходит с картинкой и говорит - хочу такое. Да - потом расчёты, подбор и прочее. Но всем остальным виден именно внешний вид - на него они внимание и обращают, если похож.

Да, я понял тебя. Насчёт "Поменять слегка фасад" - это в случае, если разработчик был один, конечно.

[Исправлено: Victor Yang, 12.08.2019 - 19:44]
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