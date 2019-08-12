/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с компанией, которая не получила денег за обновление арки Центрального сквера		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с компанией, которая не получила денег за обновление арки Центрального сквера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36439
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заказчик настаивает на том, что «были предприняты все разумные меры для минимизации издержек подрядчика». Напомним, что договор с ТОО «Сервис КСТ» был заключен 22 апреля 2019 года на 80 млн тенге.
Читать новость

* abaika95
Re: Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно не спец во всех вопросах как остальные здесь форумчане) поправте меня если ошибусь в юридической казуистике, но во всей этой истории в самом проигрошном положении здесь подрядчик, если уведомление было официальное а я думаю в таких делах пишится писулька за подписью руководителя то это был первый звоночек что дело швах, почему подрядчик продолжил работы? И не выставил счет? А если писульки не было или была но задним числом почему об этом в прошлом интервью не обозначился представитель подрядчика Бутабаев? Что темнят и те и те) ждем-с суда-с
Профайл

§ maxsaf
Re: Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2814
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Разобрались и обнаружили ошибку мы сами

Более того, сделали эту ошибку специально, делали ее раньше, и продолжим делать. Там где нужно - не заметим, не исправим, получим откат. А тем, кто не платит - будем мозг выносить с этой фигней. Вот как должен был ответить представитель заказчика. Прокуратуре следует провести соответственную работу, и тем самым оказать хорошую услугу, и проверить, сколько договоров уже было расторгнуто по похожим пустяковым причинам. И дать как следует этим чинушам. Это просто уже ни в какие ворота не лезет.
Профайл

§ Серый волк
Re: Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10582
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.08.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не является ли эта ошибка следствием того, что тендер выиграл подрядчик не из карманного списка акимата? В этом случае, если коррупционеры могли желать как можно больше ему навредить, то ВДРУГ обнаружить ошибку самое время после закупки материалов подрядчиком. И одновременно написать письмо с просьбой остановить работы и на словах заверить, что исправим.
В этом случае подрядчик попадает всегда.
Если остановит - попал если ошибки оказывается не будет и попадет со сроками. Если не остановит - попал на бесплатные работы.

Самое время антикоррупционным службам и правоохранителям начать расследование рассматривать и другие договора чиновников на предмет наличия коррупционной составляющей и благоприятствования только одной и той же группе хорошо знакомых по фальшивым ремонтам, крайне низкому качеству и фальсификации работ одной группы бракоделов - распильщиков.

Воры должны сидеть в тюрьме
Профайл

§ Ваш земляк
Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с компанией, которая не получила денег за обновление арки Центрального сквера
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня брат двоюродный зарёкся иметь хоть какие-нибудь отношения с городской администрацией после похожего случая.Он по образованию художник-педагог.Но работает в сфере рекламы.И тут случился 260-тилетний юбилей города.Он разработал множество эскизов,от стеллы напротив администрации города,до плана площади центральной городской. Строители одобрили.И ему предложили выполнить работы по благоустройству аллеи воинов-афганцев.Он с дуру подписался под это.В итоге ему вымотали все нервы - то не залита отмостка(которой вообще в проекте и договоре не было) вокруг постаментов,то плитка не того размера,то одно,то другое,то третье.При этом он за свой счёт произвел демонтаж старой стеллы, полуразвалившейся и страшной.И деньги он получил в конце концов, только после вмешательства отца его знакомого,который в то время был председателем совета депутатов.В тот год вообще многих кинули с оплатой.И суды не помогли.

[Исправлено: Ваш земляк, 12.08.2019 - 18:23]
Профайл

§ Серый волк
Re: Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10582
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.08.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помните на чем погорел акимат с большим акиматским делом?
После которого сменилось наконец проворовавшееся руководство области, а аким сел на 13 лет строгого (но удивительно быстро вышел за чудесное поведение)
:-)
Подсказывайте детали если что.

Было украденное у города достаточно давно здание детского сада.
Им владел некий жулик и прохиндей, у которого были связи с акиматом и грязные делишки. В ходе этих знатных дел здание детсада конфисковали по одному уголовному делу.

Затем под снос детсада акиматские организуют тендер.
И ЕГО ВЫИГРЫВАЕТ НЕНУЖНАЯ ИМ ФИРМА!
И несмотря на все угрозы и грязный отжим объекта у подрядчика, выигравшая тендер фирма не уходит с объекта и сама заявляет о нарушениях чиновниками.
Закончилось всё арестом чинушек.
Профайл

§ Ваш земляк
Отдел ЖКХ акимата Костаная прокомментировал конфликт с компанией, которая не получила денег за обновление арки Центрального сквера
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2379
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
стеллы напротив администрации города

Кстати, эта стелла стоит на фотографии в статье про Бугуруслан в Википедии.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: elektron, Victor Yang, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 4
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх