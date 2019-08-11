/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 августа в центре Москвы состоялся массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа. На него пришли до 60 000 человек.
Читать новость

* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Есть ещё один характерный момент у таких - им начинаешь что-то спокойно логически доказывать, но у них одни слюнобрызги с эмоциями. И тут интересно - либо пропаганда действует только на таких, либо она из них таких делает.

Ага! А особенно на тех,кто потом кричит про всё запретить и не пущать!А то потом жить будет некомфортно.Уж лучше из-под коряги прикидываться верноподданным и потихоньку документы собирать, чтобы свалить из этого болота - стабильности.Да?

[Исправлено: Ваш земляк, 12.08.2019 - 14:14]
Профайл

* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какой героический поступок совершил один из доблестных защитников-жандармов - ударил девчонку, которую в автозак тащили, по печени.Как минимум, предотвратил госпереворот.Некоторые, правда, не оценили - теперь его разыскивают. Обещали 100 000 рублей за сведения о герое.Урод...
Профайл

* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот ещё новость, из свеженьких.Артур Эбзеев, внук члена ЦИК Бориса Эбзеева, в четыре года приобрел квартиру в районе Остоженки рыночной стоимостью полмиллиарда рублей и площадью 274 квадратных метра, выяснил ФБК. Фонд называет Бориса Эбзеева ответственным за снятие независимых кандидатов с выборов в Мосгордуму.
Профайл

* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И про полицая, ударившего в печень девушку, тоже новости есть.Полицейские назвали имя коллеги, ударившего девушку на акции протеста. Замечу для Перемудрого Пескаря, Шерхана и Табаки 6.0 - митинг был согласован, а людей стали задерживать после того, как они стали расходиться после его окончания.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Ваш земляк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 178
Пользователей: 1
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх