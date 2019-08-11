Цитата: Victor Yang:

Есть ещё один характерный момент у таких - им начинаешь что-то спокойно логически доказывать, но у них одни слюнобрызги с эмоциями. И тут интересно - либо пропаганда действует только на таких, либо она из них таких делает.

Ага! А особенно на тех,кто потом кричит про всё запретить и не пущать!А то потом жить будет некомфортно.Уж лучше из-под коряги прикидываться верноподданным и потихоньку документы собирать, чтобы свалить из этого болота - стабильности.Да?



[Исправлено: Ваш земляк, 12.08.2019 - 14:14]