Ваш земляк Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2374

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:26 Цитата: Обликоморале:

Зато у нас ещё нет своего Захарченко.

"ТО, что на вас не завели ещё дела, это не ваша заслуга, а наша недоработка!" И что ты хочешь сказать - в Казахстане никто не получает деньги в таких объёмах на ниве борьбы с коррупцией?! И кто такой Захарченко с какими-то жалкими 8 миллиардами?! У нас и покруче есть! Полковники ФСБ с 12-ю миллиардами!