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§ NG.kz
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супруги Дихаевы узнали из общих источников информацию о возможности получения кредита по поддержке субъектов сельского хозяйства. Они разработали пошаговый план действий и завладели особо крупной суммой денег.
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§ Обликоморале
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6774
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
так как её супруг находится в розыске. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35775

С деньгами по ходу...
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§ юля елиссева
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.08.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
650 тысяч бакинских. Башкирская кассирша просто отдыхает...
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§ Гога
Re: Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут пару лямов попросишь - месяц проверять будут , и не дадут в итоге . А тут - не иначе кто в доле или в этой конторе такие лохи - во что совсем не верится.
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§ Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6774
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Башкирская кассирша

Зато у нас ещё нет своего Захарченко. :lol:
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§ Обликоморале
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6774
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А тут - не иначе кто в доле

При таких суммах откаты это "святое"
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* Ваш земляк
Дело о присвоении 250 миллионов кредитных тенге рассмотрел суд в Костанае
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зато у нас ещё нет своего Захарченко.

"ТО, что на вас не завели ещё дела, это не ваша заслуга, а наша недоработка!" И что ты хочешь сказать - в Казахстане никто не получает деньги в таких объёмах на ниве борьбы с коррупцией?! И кто такой Захарченко с какими-то жалкими 8 миллиардами?! У нас и покруче есть! Полковники ФСБ с 12-ю миллиардами!
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