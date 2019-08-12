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§ NG.kz
Игра на наблюдательность и предположения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36435
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А не хотите ли поиграть? Найдите 10 отличий в 2-х современных зданиях двух городов Казахстана, тесно связанных с одним руководителем и предположите как так получилось?;-)
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§ юля елиссева
Re: Игра на наблюдательность и предположения
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.08.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акиматовские тролли, ваш выход! Вперед отмазывать своего бастыка!
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§ Обликоморале
Re: Игра на наблюдательность и предположения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6774
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 нашел. Дальше как то сложно. :lol: Ну а так, дворец молодежи выросший из храма искусств. Типовая застроечка, без лишних заморочек. Можно и дальше лепить, меняя названия в соответствии с профилем. :lol:
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§ Добринцофф
Re: Игра на наблюдательность и предположения
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6645
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.08.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здания похожи,а что здесь такого?
В чём криминал?
Например 2-я школа в ЗТБ очень похожа на школу 2 в Кустанае.
раньше по работе очень часто мотался в Павлодар и обнаружил много похожих с Кустанайскими зданий и магазинов постройки СССР.По одному проекту делали ,экономия.
Здесь видимо то же самое.
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* abaika95
Игра на наблюдательность и предположения
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну двое уже отметились выше)75 тенге улетели им в карманы) предлагаю юлю елисееву запускать первой под каждой новостью и затем кто напишет что-нибудь хорошее или среднее (ну или негативное чего уж там мелочиться)за местные дела тот автоматом "акунамататовский") 8-)
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§ Тот самый
Игра на наблюдательность и предположения
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно при этом другое: платились ли деньги за проект здания. Или может наоборот наш аким достоин похвалы за сэкономленные деньги?

Проектные организации нынче совсем берегов не чуют, проект дома может несколько и даже десятки миллионов стоить... Причем, обычная 5-этажка из 70-х годов прошлого века, а не какой-нибудь красивый современный дом с подземным паркингом и парком рядом.

[Исправлено: Тот самый, 12.08.2019 - 16:32]
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* Ваш земляк
Re: Игра на наблюдательность и предположения
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2374
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь осталось выяснить, что за контора(-ы) строила(-и) и как она(-и) связана(-ы) с Великим Математиком.
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§ zloy kyrgyz
Re: Игра на наблюдательность и предположения
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 12.08.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чем плохи оба здания? То что пахожи и что? У нас вон вся страна в пятиэтажках советских ниче живем же
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§ юля елиссева
Re: Игра на наблюдательность и предположения
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.08.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну двое уже отметились выше)75 тенге улетели им в карманы) предлагаю юлю елисееву запускать первой под каждой новостью и затем кто напишет что-нибудь хорошее или среднее (ну или негативное чего уж там мелочиться)за местные дела тот автоматом "акунамататовский"

так себе отмазочка! читай дальше методички. Ждем, когда пройдет мудерацию коммент киргиза.
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§ Гога
Re: Игра на наблюдательность и предположения
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1042
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну подумаешь , деньги за ПСД поделили между собой !? Жить же надо на что-то и начальникам .
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§ юля елиссева
Игра на наблюдательность и предположения
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1217
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.08.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
А чем плохи оба здания? То что пахожи и что? У нас вон вся страна в пятиэтажках советских ниче живем же

Однозначно лишить тебя премиальных! Слабый постик! Отмазывай убедительней!
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* abaika95
Игра на наблюдательность и предположения
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- так себе отмазочка! читай дальше методички.

Чтож вы такая злая Юлечка) я вроде не отмазочку писал, прочтите внимательно мой первый коммент я же за вас) и кстати своей манерой письма и яростью написания вы напоминаете мне автора поста несравненного Юджина не родственники? )) А если вы ждете от меня каких то действий на тему позитивного комментария то из вас такой себе манипулятор) здания как здания, я лично люблю имперский Сталинский ампир-вот где монументализм)
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