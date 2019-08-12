NG.kz Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района, обвиняемого в получении взятки, вынес суд в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:47 Кисиков в суде признал, что сам попросил взятку у Громченко. Только после того, как последний согласился на передачу денег, аким заключил договор на 121 млн 210 тыс. тенге. На следующий день они обговорили способ передачи денег в Костанае.

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