abaika95 Игра на наблюдательность и предположения #11





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:05 Цитата- так себе отмазочка! читай дальше методички.



Чтож вы такая злая Юлечка) я вроде не отмазочку писал, прочтите внимательно мой первый коммент я же за вас) и кстати своей манерой письма и яростью написания вы напоминаете мне автора поста несравненного Юджина не родственники? )) А если вы ждете от меня каких то действий на тему позитивного комментария то из вас такой себе манипулятор) здания как здания, я лично люблю имперский Сталинский ампир-вот где монументализм)