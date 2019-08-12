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≡ Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района, обвиняемого в получении взятки, вынес суд в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района, обвиняемого в получении взятки, вынес суд в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кисиков в суде признал, что сам попросил взятку у Громченко. Только после того, как последний согласился на передачу денег, аким заключил договор на 121 млн 210 тыс. тенге. На следующий день они обговорили способ передачи денег в Костанае.
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§ maxsaf
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2812
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подсудимые признали вину, чтобы не сесть, а их кто-то "кинул". Да, бывает и так...
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* abaika95
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- Подсудимые признали вину, чтобы не сесть, а их кто-то "кинул". Да, бывает и так...

Не самый грустный кидок)) можно было бы кинуть и посильнее
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§ Гога
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1039
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.08.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
В суде Громченко сказал, что был вынужден пойти на дачу взятки, потому что в сумму тендера не были заложены расходы на ремонт классов, водопровода, это нужно было сделать за счет собственных средств. Срок выполнения работ - 3 месяца, поэтому деньги нужно было срочно. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35771
- Вообще ничего не понял?!? Где смысл , где логика !?!?
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§ сайлау курманов
Re: Приговор по делу экс-акима Аулиекольского района,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3125
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полагается 60-кратный штраф, то бишь 42 ляма, они сказали барбосов нема, лучше отсидим. Ну судья их пожалел и дал по три года. Саму взятку изъяли
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