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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так и я не гонюсь, все мир, дружба жУвачка)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6769
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так и я не гонюсь

А как же 75 тенге за комментарий? Я когда в кассу за премией пришел, видел как отходил парень в футболке со аппликацией ...
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фанатов НГ много в городе) или мож это один из Одмэнов был)) даже не буду спрашивать откуда у вас инфа про 75 тенге, всеровно ответите в стиле мой товарищ у которого друг его жена подруги работает уборщицей в подсобке с швабрами где прыщавые очкарики втихоря по ночам пишут что любят президента) с методичками от СВ кстати)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6769
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
даже не буду спрашивать откуда у вас инфа про 75 тенге

Цитата:
Обликоморале:
Я когда в кассу за премией пришел

Так доступно? :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-Обликоморале:Я когда в кассу за премией пришел Так доступно?

Каюсь,думал с играть на опережение))) в молодости в дебатном клубе не состояли? Про кассу доступней некуда :lol:
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