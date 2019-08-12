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§ NG.kz
Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло на тротуар
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель ВАЗ-2199 ехал по ул. Каирбекова в сторону района КСК. При повороте налево он не уступил дорогу 31-летнему водителю «мерседеса», который также направлялся в сторону района КСК из района КЖБИ.
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§ Козлов я
Re: Утреннее ДТП в Костанае: ВАЗ развернуло, «мерседес» вынесло...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Водитель ВАЗ-2199 ехал по ул. Каирбекова в сторону района КСК. При повороте налево он не уступил дорогу 31-летнему водителю «мерседеса», который также направлялся в сторону района КСК из района КЖБИ. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35772?1565590991

Я правильно понял (в переводе на русский язык с этой канцелярщины),что 99-я ехала по правой полосе,стала поворачивать налево и не пропустила мерс,едущий прямо по левой полосе?
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