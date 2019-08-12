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§ NG.kz
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экологическая акция «Водоемы – чистые от сетей» назначена на эту субботу, 17 августа. В рамках акции планируется очистить главный водоем области от сетей и его береговую полосу от мусора.
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§ abaika95
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
abaika95


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Сообщений: 171
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- в субботу поливной день на даче это раз, и в субботу я буду стараться праздновать день рождения своего города

Ну так субботник то в 10 утра, неужто не успеете на полив и на день рожденье?) темболее я думаю лучший подарок нашему любимому городу это его "почистить" от мусора) ;-)
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§ maxsaf
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
за колличеством комментов гнатся какаято бессмысленная гонка вы не думаете?

Ну если бы вам начисляли за количество собраных сетей и мусора - вы бы щас на берегу Тобола бегали. Но вы здесь ))
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§ maxsaf
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Неее мы не такие умные как вы))

Берите меня к себе начальником, вместе мы и план сдадим, и Тобол вычистим)). И кстати, свежий воздух вам пойдет на пользу ))
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§ abaika95
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
abaika95


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Сообщений: 171
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата - Ну если бы вам начисляли за количество собраных сетей и мусора - вы бы щас на берегу Тобола бегали. Но вы здесь ))

Вы так уверенно об этом говорите, о каких то насислениях и количествах как будто... Ну ладно не буду)) вопрос то в другом был гнаться за колличеством коментов разве не бессмыслено? Вы некрасиво както ушли от ответа)
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* drakon
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17069
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А кто же тогда гадит? :-o :lol:

Наверное - Россияне, из-за речки, УЙ - привозят... :-o
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* yudjin
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6039
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.08.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наверное - Россияне, из-за речки, УЙ - привозят...

а тож... и Путин лично их подвозит ! ;-)
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§ maxsaf
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2811
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Я бы сказал, не перевозят из-за речки, а перекидывают через эту речку :lol: :lol: :lol:
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* drakon
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17069
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Путин лично их подвозит !

На этоммм, подводном аппарате... :lol: :oops:
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