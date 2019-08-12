abaika95 Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают... #18





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:35 Цитата - Ну если бы вам начисляли за количество собраных сетей и мусора - вы бы щас на берегу Тобола бегали. Но вы здесь ))



Вы так уверенно об этом говорите, о каких то насислениях и количествах как будто... Ну ладно не буду)) вопрос то в другом был гнаться за колличеством коментов разве не бессмыслено? Вы некрасиво както ушли от ответа)