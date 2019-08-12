/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экологическая акция «Водоемы – чистые от сетей» назначена на эту субботу, 17 августа. В рамках акции планируется очистить главный водоем области от сетей и его береговую полосу от мусора.
Читать новость

* abaika95
Re: Принять участие в очистке берегов Тобола призывают...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 164
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно наши "активисты" придут на субботник? )) или такие акции не их уровень ;-)
Профайл

* maxsaf
Принять участие в очистке берегов Тобола призывают костанацев
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы про тех активистов, которых задерживают по пути на всякие мероприятия? Уточните пожалуйста, кого вы имеете ввиду? Если форумчан - то местных тут почти и не осталось.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 4
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх