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§ NG.kz
Елки летом?! В Костанае возможно!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, на котором неизвестный мужчина планомерно "забивает" мусорные контейнеры у ТЦ " Солнечный"прошлогодними новогодние елки, прислал нам читатель под ником Неизвестный.
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§ Обликоморале
Re: Елки летом?! В Костанае возможно!
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Yж больно хорошо они сохранились.
У меня при грамотном уходе, максимум до майских доживали :lol:
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§ Victor Yang
Re: Елки летом?! В Костанае возможно!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11835
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь можно было в горшки большие посадить, поливать и через три месяца уже продавать.
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§ Добринцофф
Re: Елки летом?! В Костанае возможно!
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6643
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.08.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слабак,уже август ,мог бы до 15 января дотянуть и выкинуть вместе со всеми.
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§ yudjin
Re: Елки летом?! В Костанае возможно!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6036
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.08.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот он какой герой анекдота:
Ну, у меня жена и стерва, представь: погода прекрасная, птички поют, солнышко светит, все такое красивое, зеленое. А она опять как заладит свое: вынеси елку, да вынеси елку…

Этот походу и у тёщи , и у любовницы не вынес)
Хотя в жизни всё прозаичней... не проданные скорее всего... освобождает место под новые.
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§ alex_60
Елки летом?! В Костанае возможно!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может у нас в городе появились представители племя майя, у них новый год 15 июля.
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* maxsaf
Re: Елки летом?! В Костанае возможно!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас елки дорогие, до 20 декабря примерно. Потом они пол-цены стоят еще несколько дней. И сразу после рождества их раздают бесплатно. Шикарно, я считаю :lol: :lol: :lol:
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§ alex_60
Елки летом?! В Костанае возможно!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И сразу после рождества их раздают бесплатно


а зачем их впрок рубят?
надо как в германиях.
поехал где их выращивают, оплатил, сам спилил какая понравилась.
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* maxsaf
Елки летом?! В Костанае возможно!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

У нас их крупные торговые центры продают. Зачем они лишнее привозят - я не знаю
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