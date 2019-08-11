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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Шура,чёль Тобол-Чемпион! Пойду назюзюкаюсь по поводу)))


Пока нет.
На первом месте после двух кругов.
Теперь на две шестерки,
И третий этап.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3982
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.08.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
, огород - не самый популярный вид отдыха в Канаде, а мне нравится. Вечерком сяду у грядки, прополю траву - кроликам ужин ))

Скажи любезный,а что здесь сарая с огородом не было,аль зайцы не такие ,как в Канаде?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3982
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.08.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Пока нет.

Поздно Шура.
Выпить хоца :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Выпить хоца


Если душа просит,
То что делать..
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Не было. Я же в костанайской квартире жил последние лет 10 наверное
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3982
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.08.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жоних Витал,а где культурная программа-пошто инициативы нишиша :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

В поезде Тальго охоту отбили у Витальго ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2800
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Я в Канаду свалил не из-за кроликов и огорода. Просто тут у меня дальнезападный гектар, грех же не воспользоваться )).
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
что был неправ

В чем я был не прав, что вы бучу раздули. Ещё как прав.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 06:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
не подавились чужими деньгами?!

:lol:
Пластинку заело?
Цитата:
Ваш земляк:
Забыл добавить

Сам дурак у тебя хорошо постоянно получается.
Хоть что то, спешу заметить.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 07:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Здравствуй, черный понедельник :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.08.19 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с утра понедельник хороший.
пока спят нудные хулиганы.
тишина.
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