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§ NG.kz
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 августа в центре Москвы состоялся массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа. На него пришли до 60 000 человек.
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты знаешь, я тоже могу надёргать цитат из 19-го века, про власть.

Да не вопрос, я только за.
Вот только вопрос в другом. И я изначально это говорил, но вот это у вас " тутпомните-тамнепомните" во главе угла стоит.
Мне не нравится верхушка вашей оппозиции, её методы борьбы, отсутствие нормальной полит. платформы. И тем, что она ничем своими методами не отличается от власти. Очень много популизма. Но у вас же как, чужие мнения вы не приемлете. Об этом было и написано выше.Вы только себя слышите. Пытаетесь "взять на попа".
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* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


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Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну так я же инфу не только, как ты утверждаешь, с Дождя и Медузы, черпаю.Но и с таких вот ресурсов. А ещё я и Российскую Газету читаю, представляешь?!А ещё и Ленту, и Коммерсант, и РБК. Вот такой вот я разносторонний.
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§ Kairat stayer
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Kairat stayer


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Сообщений: 1051
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Чем ты сейчас отличаешься от Кайрата, на которого постоянно стойку делаешь? Кстате, насчет вмешательств.


На меня ссылаться мастаки, так, Серый нашу медицину критиковал. У самих-то недавно читал, что после операции из-за отсутствия лейкопластыря скотчем рану заклеили, в другой больнице использованные бинты повторно стирают и используют, мол бюджетных денег не хватает.
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* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
DW и Голос Америки призывали на митинг в твиторе, я не знаю как это назвать, пусть каждый для себя решает сам.

Твиттером не пользуюсь, изредка захожу в Фейсбук.Довольно часто сижу в Одноклассниках, во ВКонтакте, Инстаграме.И уж если ты утверждаешь, то, ну просто чтобы не быть голословным, ссылочку или скан предоставьте, пожалуйста! Чтобы хоть какое-то доверие к твоим словам было.
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* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На меня ссылаться мастаки, так, Серый нашу медицину критиковал. У самих-то недавно читал,

Так никто и не говорит, что этого нет! Я вот сейчас в Самару перебрался, так в местных новостях было про то, что больница имени Семашко тараканами кишит. Даже переделали в "Таракашко".И конечно же(ну а как иначе!), политика Путина здесь не при чём! Не при чём сокращения в здравоохранении, оптимизация больниц.Я же говорю, он даже на постановочных прямых линиях квадратные глаза делает, что не может такого быть! Стыдоба!!!
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* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Очень много популизма. Но у вас же как, чужие мнения вы не приемлете.

Чужие мнения - о чём?! О том, что Путин - великий и непогрешимый?! так я с этим не согласен! И привожу доводы, но в ответ - вывсёврёте! И какое представление ты можешь иметь о том, как живут простые россияне?! Что после пенсионной реформы даже ярые защитнички Пу призадумались. Что питерские друзья Путина,которых он расставил к хлебным местам,давным-давно стали долларовыми миллиардерами, а нам рассказывают, что:"Денег нет, но вы держитесь", про то, что учителя, желающие получать больше, должны идти в бизнес. А вот про то, что крымский мост в процессе строительства подорожал в несколько раз, что сыновья и дочери министров и депутатов становятся такими великолепными предпринимателями сами по себе,а не при помощи пап и мам, почему-то не говорят.И не рассказывают, почему тендеры тендеры выигрывают только аффилированные фирмы. Не рассказывают, почему на питание Росгвардии закупают продукты втридорога, почему даже на шевронах для неё же деньги делают.Почему для того, чтобы отремонтировать школы или больницы денег нет, а вот для строительства ещё одной церкви они почему-то находятся.
Ты знаешь, возникает много "Почему?".Но никто не ответит.
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У самих-то недавно читал

Так они же эту власть скоро тавой, свергнут и будут жить как у царя за пазухой. :lol:
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот граждане российские либералы. Вы мне один в один майданутых в 13-14 годе напоминаете. Те же речи, тот же сценарий. История не чему не учит. :lol:
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* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тут на Инсте видео одно посмотрел.Там на каком-то слёте молодёжи, на который деньги всегда найдут,спросили у заместителя Грефа, почему в Чехии кредит выдают под один процент, причём очень низкий, а в России под другой, достаточно высокий.Так он похвалил задавшего вопрос и вместо ответа предложил послушать музыку, которую он пишет.Вот так!
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* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мне не нравится верхушка вашей оппозиции, её методы борьбы, отсутствие нормальной полит. платформы

Я про вашу вообще ничего не знаю. Ну кроме Аблязова.Но это не даёт мне права учить тебя, навязывать своё мнение, что ты неправ и что в Казахстане всё прекрасно!
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* Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Так они же эту власть скоро тавой, свергнут и будут жить как у царя за пазухой.

Про свергнут никто не говорил, не передёргивай! Люди хотят, чтобы соблюдалась 32-ая статья основного закона - Конституции.
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 06:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
как ты утверждаешь

Не передергивай, я про однобокую в своем изложение.
Цитата:
Ваш земляк:
Довольно часто сижу в Одноклассниках, во ВКонтакте, Инстаграме.

:lol: Я представляю в каких пабликах и как вы там зомбировано лайкаете.Цитата:

Ваш земляк:
И уж если ты утверждаешь, то, ну просто чтобы не быть голословным, ссылочку или скан предоставьте, пожалуйста!

Я их достаточно уже по выкладывал в отличии от тебя, но для вас они кремлеботовские фейки.
Надоело уже бисер метать..И мне как то по барабану на твое доверие :lol:
Цитата:
Ваш земляк:
Чужие мнения - о чём?! О том, что Путин - великий и непогрешимый?!

Во, очередное представление своих фантазий за чужие мнения.
Свое мнение, я уже десятки раз озвучивал, но тебе удобнее говорить об этом.
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 06:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
И какое представление ты можешь иметь о том, как живут простые россияне?!

Тебе в какой раз на этот вопрос ответить? :lol:
Буду тебе твоим слоганом отвечать "тутпомню-там забыл как будто".
Главное создать картинку. Идейные они усе такие, адын в адын как навУкраине было.
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6764
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.19 - 06:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Про свергнут никто не говорил

Упс, я в замешательстве. Это тепереча я передергиваю. Ну ты мастер от своих слов отказываться.
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§ Victor Yang
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Victor Yang


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Сообщений: 11835
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.08.19 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
майданутых в 13-14 годе

Есть ещё один характерный момент у таких - им начинаешь что-то спокойно логически доказывать, но у них одни слюнобрызги с эмоциями. И тут интересно - либо пропаганда действует только на таких, либо она из них таких делает.
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