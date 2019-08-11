Ваш земляк Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы #20





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Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 20:31 Цитата: Обликоморале:

Очень много популизма. Но у вас же как, чужие мнения вы не приемлете.

Чужие мнения - о чём?! О том, что Путин - великий и непогрешимый?! так я с этим не согласен! И привожу доводы, но в ответ - вывсёврёте! И какое представление ты можешь иметь о том, как живут простые россияне?! Что после пенсионной реформы даже ярые защитнички Пу призадумались. Что питерские друзья Путина,которых он расставил к хлебным местам,давным-давно стали долларовыми миллиардерами, а нам рассказывают, что:"Денег нет, но вы держитесь", про то, что учителя, желающие получать больше, должны идти в бизнес. А вот про то, что крымский мост в процессе строительства подорожал в несколько раз, что сыновья и дочери министров и депутатов становятся такими великолепными предпринимателями сами по себе,а не при помощи пап и мам, почему-то не говорят.И не рассказывают, почему тендеры тендеры выигрывают только аффилированные фирмы. Не рассказывают, почему на питание Росгвардии закупают продукты втридорога, почему даже на шевронах для неё же деньги делают.Почему для того, чтобы отремонтировать школы или больницы денег нет, а вот для строительства ещё одной церкви они почему-то находятся.

Ты знаешь, возникает много "Почему?".Но никто не ответит.