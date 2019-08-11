Цитата: maxsaf:

, огород - не самый популярный вид отдыха в Канаде, а мне нравится. Вечерком сяду у грядки, прополю траву - кроликам ужин ))



Скажи любезный,а что здесь сарая с огородом не было,аль зайцы не такие ,как в Канаде?