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Ваш земляк:
как ты утверждаешь
Не передергивай, я про однобокую в своем изложение.
Цитата:
Ваш земляк:
Довольно часто сижу в Одноклассниках, во ВКонтакте, Инстаграме.
Я представляю в каких пабликах и как вы там зомбировано лайкаете.Цитата:
Ваш земляк:
И уж если ты утверждаешь, то, ну просто чтобы не быть голословным, ссылочку или скан предоставьте, пожалуйста!
Я их достаточно уже по выкладывал в отличии от тебя, но для вас они кремлеботовские фейки.
Надоело уже бисер метать..И мне как то по барабану на твое доверие
Цитата:
Ваш земляк:
Чужие мнения - о чём?! О том, что Путин - великий и непогрешимый?!
Во, очередное представление своих фантазий за чужие мнения.
Свое мнение, я уже десятки раз озвучивал, но тебе удобнее говорить об этом.