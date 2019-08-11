Цитата: Ваш земляк:

как ты утверждаешь

Не передергивай, я про однобокую в своем изложение.

Цитата: Ваш земляк:

Довольно часто сижу в Одноклассниках, во ВКонтакте, Инстаграме.

Я представляю в каких пабликах и как вы там зомбировано лайкаете.Цитата:

Ваш земляк:

И уж если ты утверждаешь, то, ну просто чтобы не быть голословным, ссылочку или скан предоставьте, пожалуйста!

Я их достаточно уже по выкладывал в отличии от тебя, но для вас они кремлеботовские фейки.

Надоело уже бисер метать..И мне как то по барабану на твое доверие

Цитата: Ваш земляк:

Чужие мнения - о чём?! О том, что Путин - великий и непогрешимый?!

Во, очередное представление своих фантазий за чужие мнения.

Свое мнение, я уже десятки раз озвучивал, но тебе удобнее говорить об этом.