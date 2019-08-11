Цитата: Обликоморале:

и просто очень мне интересно. Я допустим знаю, что у нас проблем много. И говорю об них тоже Но когда меня постоянно тыкают в них, при этом говоря как у них всё пригоже, я значит не имею право дать ответ

А когда я называю источник всех этих проблем, не в Казахстане, нет, в России, мне говорят, что я слишком много смотрю Дождь и прочее-подобное.

Вот ты мне ответь - я хоть раз здесь говорил о том, что всё в Казахстане плохо? Я всегда говорил о Кустанае, о том, что мне не нравятся все эти переименования, разрушение предприятий, переписывание истории.Я не утверждал, что лучше Назарбаева никого нет, что, если не он, то кто?!Я не интересуюсь вашими оппозиционерами, если только не прочту что-то про них, если они только в статье не прописаны.Часто читаю Ленту, там есть рубрика Бывший СССР, оттуда же и взял статью про то, как видят в России современный Казахстан.