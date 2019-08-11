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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2797
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сын закончил школу с отличием, само собой хотим выучить его, два универа пригласили, выбрал биохимию, в крупном городе. Откладываем деньги и на это, жилье снять там пожалуй дороже выйдет, чем сама учеба.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2797
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не говорил про задержку, пенсия будет со дня на день надеюсь. Просто были на днях непредвиденные траты на ремонт отопления сварщикам и что-то докупали.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2797
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так то старикам много не надо, в основном огород да хозяйство помогает, просто когда приезжает гость - полюбому огурцами не отделаться - надо бежать в магазин. А там либо цены кусачие, либо качество так себе. Приходится выбирать цены ужасные - не себе же ))

[Исправлено: maxsaf, 11.08.2019 - 20:58]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
как то непонятно бучу раздули. Из ничего. Бывает.

Как иногда трудно, почти невозможно сказать, что был неправ. Да?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6758
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ау, товарищи адвокаты с дебильной защитой, съели.
Человек нормально ответил.
Макс, прасти грешного за наезд. :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
и просто очень мне интересно. Я допустим знаю, что у нас проблем много. И говорю об них тоже Но когда меня постоянно тыкают в них, при этом говоря как у них всё пригоже, я значит не имею право дать ответ

А когда я называю источник всех этих проблем, не в Казахстане, нет, в России, мне говорят, что я слишком много смотрю Дождь и прочее-подобное.
Вот ты мне ответь - я хоть раз здесь говорил о том, что всё в Казахстане плохо? Я всегда говорил о Кустанае, о том, что мне не нравятся все эти переименования, разрушение предприятий, переписывание истории.Я не утверждал, что лучше Назарбаева никого нет, что, если не он, то кто?!Я не интересуюсь вашими оппозиционерами, если только не прочту что-то про них, если они только в статье не прописаны.Часто читаю Ленту, там есть рубрика Бывший СССР, оттуда же и взял статью про то, как видят в России современный Казахстан.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2797
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталу. Я не пишу про жизнь в Канаде, чтобы еще больше споров не вызвать. Ну и надо понимать, что жизнь иммигранта и среднего канадца все таки отличается. Вся инфа есть в интернетах, кто ищет только негатив - найдет. Но если искать позитив - то выйдет немало интересного.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Только мне кажется

Если кажется - креститься надо!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я постараюсь обьяснить насчет помощи финансовой.

А зачем тебе надо было отчитываться перед ними?!Разве от этого они поменяют своё мнение?!
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2797
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я пошел блины жарить. Узнайте плиз для меня, если не сложно, кто сегодня Таноми52 завтрак делал. ))) у нее вообще есть свое собственное чудо в трениках, или она на мужиков в большой обиде? :lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ау, товарищи адвокаты с дебильной защитой, съели.

Ау, товарищи прокуроры, не подавились чужими деньгами?!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2362
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Забыл добавить "с дебильными обвинениями".
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3982
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.08.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так то старикам много не надо, в

Ну не знаю,
Мои и отдохнуть хотят и оздоровиться.
И выглядеть не как старпёры.
Чем бы не тешились,лишь бы не болели.

[Исправлено: kbkz1980, 11.08.2019 - 21:46]
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3982
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.08.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,чёль Тобол-Чемпион!
Пойду назюзюкаюсь по поводу)))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2797
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Дык и мне от родителей передалось. Сарай, огород - не самый популярный вид отдыха в Канаде, а мне нравится. Вечерком сяду у грядки, прополю траву - кроликам ужин ))
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