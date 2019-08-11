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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Любишь чужие деньги считать?

Очень. Только я, просто Макса слова денежно озвучил. Или он сие ранее не озвучивал. Вообще разговор был с Максом, но тут как то непонятно бучу раздули. Из ничего. Бывает. Кто то без срача просто жить не может. Дя :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3424
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
Обликоморале:

с поста 1950, понесло вас однако не по детски ребята.
Почитал пост 1955 и 1959. Ясно как день всё. Пенсию человек не получил вовремя.
Дальше, что? Хватит может.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я выше отписался.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А в это время

И в другое тоже люблю понимаешь ли информацию с разных источников. Не одним же дождем и медузой жить.Цитата:
Ваш земляк:
Только ты стал подбирать

Там и собирать не надо, делов то на три минуты.Цитата:

Ваш земляк:
который подбирает гадости про Россию.

Ты кстати тоже
:lol:
и просто очень мне интересно.
Я допустим знаю, что у нас проблем много.
И говорю об них тоже
Но когда меня постоянно тыкают в них, при этом говоря как у них всё пригоже, я значит не имею право дать ответ? А если дам, то должен слышать " а нас за шо".
Кто то тут давече говорил про двойные стандарты..
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Будущие граждане Евросоюза, США или Канады.Утечка мозгов-с

Вот иностранцы за ваших ребят радуются. А ты своей стране зла желаешь. И кто России враг?
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


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Сообщений: 2354
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты своей стране зла желаешь. И кто России враг?

Я желаю своей стране хорошего развития,нормальных демократических процедур,верховенства закона, соблюдения Конституции, подотчётности чиновников,экономического развития,борьбы с коррупцией. Если это не входит в твои приоритеты, то о чём можно с тобой разговаривать?! Если при Путине этого ничего не происходит, то почему бы не поменять власть? Но при этом нормальные выборы, с реальными,а не подставными кандидатами,провести невозможно.Любой,несистемный политик-оппозиционер,НИКОГДА не будет допущен до выборов. Для этого в последнее время было принято очень много законов,типа муниципального фильтра и прочих.Все остальные, типа ЛДПР,КПРФ и прочих парламентских партий, давно прикормлены и какой-либо конкуренции "Единой России" не составляют.И "Единая Россия" катастрофически теряет рейтинг, поэтому и появились так называемые самовыдвиженцы. Для них уже придумали определение - самомедвеженцы.Уж если ты так рассуждаешь о митингах, то удосужься хотя бы иметь минимальное представление о них. Я же вот почему-то ничего не писал про выборы в Казахстане.Потому что это такой же спектакль, как и в России, только действующие лица разные. И не живу я в Казахстане, чтобы рассуждать о политической борьбе.Я высказываю своё мнение о том, что происходит в Кустанае, и о том, кто же в этом виноват.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


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Сообщений: 2354
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот иностранцы за ваших ребят радуются.

Конечно! А почему бы им не радоваться? Ведь к ним же приедут! И уж если ты так топишь за беспристрастность, то поищи инфу, сколько уехало молодых учёных из России и Казахстана за последнее время. И сколько ещё собираются.И задай себе вопрос - а почему они уезжают? И постарайся связать это с экономической и политической ситуацией в наших странах. Удачи тебе в этом.Надеюсь,ты справишься.Вон, даже информацию о живущих за чертой бедности в Квебеке нашёл. Я верю в тебя.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7860
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сыплю соль на рану, нашему земляку:))) Путин на байк шоу в Крыму.
Чёт Аксёнов напреженный в люльке сидит))) 8-)

[Исправлено: Vital, 11.08.2019 - 16:53]
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чёт Аксёнов напреженный в люльке сидит)

Ну а почему ему расслабленным быть? Как пели КВНщики из "Союза" на Дне Города в Рудном:"Колечко сжималось, колечко!"
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Конечно! А почему бы им не радоваться? Ведь к ним же приедут!

Если ты не заметил, там два для вас иностранца за них радовались. К нам что ли приедут? :lol: Цитата:
Ваш земляк:
И уж если ты так топишь за беспристрастность, то поищи инфу, сколько уехало молодых учёных из России и Казахстана за последнее время. И сколько ещё собираются.И задай себе вопрос - а почему они уезжают? И постарайся связать это с экономической и политической ситуацией в наших странах.

Мошный удар под дых. :lol: Только мне кажется если ваши нонешние придут к власти, побегут не только учёные. Краина,Грузия, Армения, Прибалтика в пример. И не надо мне говорить, что Ходорковский,Явлинский, Навальный и новая звезда протеста Соболь что то изменят. НЕ ВЕРЮ. У нас так же достойной оппозиции нет ... :lol:
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Я желаю своей стране хорошего развития,нормальных демократических процедур,верховенства закона, соблюдения Конституции, подотчётности чиновников,экономического развития,борьбы с коррупцией.

Если ты внимателен, то и я этого желаю, только другими методами и с нормальной оппозицей.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали уже эти политические. Макс пришел. Выходи. У меня тут был наезд на тебя, пока только адвокаты работали почем зря.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2789
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я постараюсь обьяснить насчет помощи финансовой. Не только у меня остались родные в КЗ. Каждый раз, когда я что-то отправляю, половина идет по линии жены, половина - моим. Нам кажется это справедливым. Так же у меня есть сестра родная, которая живет вчетвером на 18 кв. метрах. Ей идет половина от половины - тоже помочь надо. Поэтому там по итогу каждому не очень много достается.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2789
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последний раз я пару переводов пустил в другое русло - захотел сделать родительских десятилетний визу. Недешевые услуги по оформлению не принесли результатов - пришел отказ, как правило - без обьяснения причин. Пока с этим делом решили тормознуть, надо снова помочь денежку на дрова, уголь, сестре детей в школу отправить, весной начну с визой пытаться опять.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Спасибо, понятно, молодцы.
А почему была задержка, сейчас вроде всё в срок на карточку.
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