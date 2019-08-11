Обликоморале Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6757

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:06 Цитата: Ваш земляк:

Ты знаешь, я тоже могу надёргать цитат из 19-го века, про власть.

Да не вопрос, я только за.

Вот только вопрос в другом. И я изначально это говорил, но вот это у вас " тутпомните-тамнепомните" во главе угла стоит.

Мне не нравится верхушка вашей оппозиции, её методы борьбы, отсутствие нормальной полит. платформы. И тем, что она ничем своими методами не отличается от власти. Очень много популизма. Но у вас же как, чужие мнения вы не приемлете. Об этом было и написано выше.Вы только себя слышите. Пытаетесь "взять на попа".