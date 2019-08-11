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§ NG.kz
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36429
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 августа в центре Москвы состоялся массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа. На него пришли до 60 000 человек.
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* Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты знаешь, я тоже могу надёргать цитат из 19-го века, про власть.

Да не вопрос, я только за.
Вот только вопрос в другом. И я изначально это говорил, но вот это у вас " тутпомните-тамнепомните" во главе угла стоит.
Мне не нравится верхушка вашей оппозиции, её методы борьбы, отсутствие нормальной полит. платформы. И тем, что она ничем своими методами не отличается от власти. Очень много популизма. Но у вас же как, чужие мнения вы не приемлете. Об этом было и написано выше.Вы только себя слышите. Пытаетесь "взять на попа".
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§ Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:07
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§ Kairat stayer
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Kairat stayer


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Сообщений: 1051
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Чем ты сейчас отличаешься от Кайрата, на которого постоянно стойку делаешь? Кстате, насчет вмешательств.


На меня ссылаться мастаки, так, Серый нашу медицину критиковал. У самих-то недавно читал, что после операции из-за отсутствия лейкопластыря скотчем рану заклеили, в другой больнице использованные бинты повторно стирают и используют, мол бюджетных денег не хватает.
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§ Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:12
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§ Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:18
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§ Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:31
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* Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У самих-то недавно читал

Так они же эту власть скоро тавой, свергнут и будут жить как у царя за пазухой. :lol:
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* Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6757
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот граждане российские либералы. Вы мне один в один майданутых в 13-14 годе напоминаете. Те же речи, тот же сценарий. История не чему не учит. :lol:
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§ Ваш земляк
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2354
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 20:45
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