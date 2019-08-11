Цитата: Ваш земляк:

Конечно! А почему бы им не радоваться? Ведь к ним же приедут!

Если ты не заметил, там два для вас иностранца за них радовались. К нам что ли приедут? Цитата: Ваш земляк:

И уж если ты так топишь за беспристрастность, то поищи инфу, сколько уехало молодых учёных из России и Казахстана за последнее время. И сколько ещё собираются.И задай себе вопрос - а почему они уезжают? И постарайся связать это с экономической и политической ситуацией в наших странах.

Мошный удар под дых. Только мне кажется если ваши нонешние придут к власти, побегут не только учёные. Краина,Грузия, Армения, Прибалтика в пример. И не надо мне говорить, что Ходорковский,Явлинский, Навальный и новая звезда протеста Соболь что то изменят. НЕ ВЕРЮ. У нас так же достойной оппозиции нет ...