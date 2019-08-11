Ваш земляк Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал... #10





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Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 17:04 Прочитал в одной из неполживых газет, "Взгляд", о задержании гражданки США на митинге и о том, что она давала рекомендации, как вести себя при задержании. При этом было написано с недовольством, что она знает законы."На видео задержанные обсуждают свои права. Она вступает в разговор, попросив все писать в протокол – обо «всем, что забрали». По ее словам, нужно оспаривать протокол о задержании, подчеркивает, что нужно идти до Верховного суда. Видно, что она хорошо знает законы и процедуры." Потом ещё описывается "вмешательство во внутренние дела России":"Отметим, что ранее посольство США выпустило на своем сайте «предупреждение» для американских граждан об акции протеста, в котором подробно расписало планы организаторов акции, а также дало советы для тех, кто может оказаться на митинге. Так, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заметил, что это сообщение посольства вызывает вопросы, так как некоторые его части можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям, сообщал ТАСС. «Очень трудно отойти от мысли, что это вообще подстрекательство, потому что там дальше прописываются события, которые еще не произошли и по идее не должны были бы происходить. Там пишется, что, вероятно, демонстранты отправятся в центр города и могут встретить сопротивление полиции», – сказал Климов. Член Общественной палаты Максим Григорьев также назвал это сообщение «достаточно беспардонным» и «наглым вмешательством США» во внутренние дела России.