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Ваш земляк:
А в это время
И в другое тоже люблю понимаешь ли информацию с разных источников. Не одним же дождем и медузой жить.Цитата:
Ваш земляк:
Только ты стал подбирать
Там и собирать не надо, делов то на три минуты.Цитата:
Ваш земляк:
который подбирает гадости про Россию.
Ты кстати тоже
и просто очень мне интересно.
Я допустим знаю, что у нас проблем много.
И говорю об них тоже
Но когда меня постоянно тыкают в них, при этом говоря как у них всё пригоже, я значит не имею право дать ответ? А если дам, то должен слышать " а нас за шо".
Кто то тут давече говорил про двойные стандарты..