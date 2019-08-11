/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 126 из 126«1...124125126
Куратор темы: drakon
§ Ваш земляк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2348
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, в те годы, по заграницам ездили, только Коммунисты и КГБешники. Кто Вы, доктор Алекс?...


Ты "17 мгновений весны" смотрел? Там Алекс Юстасу шифровки отправлял.
Профайл

§ Ваш земляк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2348
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ы и без вас, отлично знаем, Кому, Сколько, Чего посылать.

Поддерживаю! Их самих спроси, что они для своих родных делают, промолчат.
Профайл

§ Ваш земляк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2348
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мать там как раз вообще не при чем, все претензии к Максу, что он бахвалится и не в должной мере не помогает.

Но ты почему-то решил его упрекнуть в том, что он матери не помогает. Или снова - тут помню, там не помню?!
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3424
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватит собачится. Дело личное каждого. Кому, что и куда переводить или нет.
Один "зацепил" остальных понесло. Или кто из налоговой тут "смотрящим" на пол ставки?
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Их самих спроси

Почему промолчат, отвечу. Помогаю, постоянно. Звоню, интересуюсь, приезжаю, подарки передаю и т.д.
Это касается многих родственников, что близких, что дальних.
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Но ты почему-то решил его упрекнуть в том, что он матери не помогает. Или снова - тут помню, там не помню?!

Как то логичней поясни чего помню или не помню. В отличии от вас товарищи адвокаты, я на всё обстоятельно даю ответ. А не вот это Бэ-мЭ.
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хватит собачится. Дело личное каждого. Кому, что и куда переводить или нет.

Канечно личное. Как и некоторым влезать было в чужую беседу, не разобравшись. :lol:
Профайл

§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3424
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как и некоторым влезать было в чужую беседу, не разобравшись.

Не моё:
"Личные вопросы в личку, остальные для общественного обсуждения." :lol:
Это форум, а не общество... 8-)

[Исправлено: elektron, 11.08.2019 - 12:06]
Профайл

§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не моё:

Ну тебе если не сложно суть беседы нашей ухвати, там если так, то всё личное...вот действительно зачем проблему кому то было высасывать...представляю как Максу сейчас в бассейне икается... :lol:
Профайл

* Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7860
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то с драконом седня случилось. Не в духе он. :-o Мож на распрадажу опоздал и Барбара его за это выпорала. :-o :oops:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 126 из 126«1...124125126
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Vital

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 81
Пользователей: 1
Всего: 82

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх