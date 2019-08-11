Цитата: Ваш земляк:

Но ты почему-то решил его упрекнуть в том, что он матери не помогает. Или снова - тут помню, там не помню?!

Как то логичней поясни чего помню или не помню. В отличии от вас товарищи адвокаты, я на всё обстоятельно даю ответ. А не вот это Бэ-мЭ.