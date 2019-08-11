Цитата: Обликоморале:

А ты своей стране зла желаешь. И кто России враг?

Я желаю своей стране хорошего развития,нормальных демократических процедур,верховенства закона, соблюдения Конституции, подотчётности чиновников,экономического развития,борьбы с коррупцией. Если это не входит в твои приоритеты, то о чём можно с тобой разговаривать?! Если при Путине этого ничего не происходит, то почему бы не поменять власть? Но при этом нормальные выборы, с реальными,а не подставными кандидатами,провести невозможно.Любой,несистемный политик-оппозиционер,НИКОГДА не будет допущен до выборов. Для этого в последнее время было принято очень много законов,типа муниципального фильтра и прочих.Все остальные, типа ЛДПР,КПРФ и прочих парламентских партий, давно прикормлены и какой-либо конкуренции "Единой России" не составляют.И "Единая Россия" катастрофически теряет рейтинг, поэтому и появились так называемые самовыдвиженцы. Для них уже придумали определение - самомедвеженцы.Уж если ты так рассуждаешь о митингах, то удосужься хотя бы иметь минимальное представление о них. Я же вот почему-то ничего не писал про выборы в Казахстане.Потому что это такой же спектакль, как и в России, только действующие лица разные. И не живу я в Казахстане, чтобы рассуждать о политической борьбе.Я высказываю своё мнение о том, что происходит в Кустанае, и о том, кто же в этом виноват.