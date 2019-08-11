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§ NG.kz
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36429
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 августа в центре Москвы состоялся массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа. На него пришли до 60 000 человек.
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§ alex_60
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оксимирон был. А Гнойный не пришел?
Непорядок.
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§ alex_60
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Митинг за честные выборы и против репрессий///
Откуда добавка-против репрессий.
Не было в названии митинга таких слов.
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§ alex_60
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или это
//массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа, сообщает///
А это Новая газета. Сообщает.
Все понятно.
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§ Обликоморале
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже оттуда.
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§ elektron
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3424
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шаман "сломался" наверное, не правильный "дождь" вызывает. :lol:
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шнур красавчик, як всегда в точку.
Из инсты...
Зашатался царский трон!
Бейся бит и песня лейся.
Дудь, Парфёнов и Мирон,
Топят за протест под Фейса.
С ними на халяву тыщи.
В то же время, посмотри,
-На Метле, да за деньжищи,
Было больше раза в три.
Фейсом Фейс не всем по вкусу,
Мы не будем делать тайн.
Тысяч сто собрать чтоб тусу,
Нужно было звать Рамштайн.
Сделать платный вход на митинг,
Ведь менты пришли уже.
Так могли бы в прибыль выйти,
На протестном кураже.
:lol: :lol: :lol:
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§ Ваш земляк
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
Ваш земляк


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Сообщений: 2348
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шнур красавчик, як всегда в точку. Из инсты..

А чего ты не выкладываешь про Путина с "Волками"?!
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А чего ты

Ты вроде зарекался с моим "опытом" не бодаться.
Ну да ладно, ты же мужик. Слово дал, слово взял.
Знакомо.
Касаемо вашего любимчика Путина, чего же сам не выложишь.
Я то отписался по сабжу " митинга за честные выборы".
Владимир Владимирович тут при чем, если говорят что Сергей Семенович всех в Москве кошмарит.
Определитесь уш уже. :lol:
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§ Обликоморале
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6749
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия.
Он прежде всего любит шум, ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью. Где слышны яростные крики, неразборчивые и неистощимые ругательства, там наверно колышется и негодует уличный либерал.
Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо самое слово: закон, ему ненавистно. Но терпимости, уважения к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни - от него не ожидайте.
Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов.
Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства.
Отличительная черта уличного либерала та, что он всех своих противников считает подлецами.
Поэтому он и на средства не разборчив".
Знаете когда было написано...в 1861 году...а до сих пор актуально...
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§ Ваш земляк
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2348
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал в одной из неполживых газет, "Взгляд", о задержании гражданки США на митинге и о том, что она давала рекомендации, как вести себя при задержании. При этом было написано с недовольством, что она знает законы."На видео задержанные обсуждают свои права. Она вступает в разговор, попросив все писать в протокол – обо «всем, что забрали». По ее словам, нужно оспаривать протокол о задержании, подчеркивает, что нужно идти до Верховного суда. Видно, что она хорошо знает законы и процедуры." Потом ещё описывается "вмешательство во внутренние дела России":"Отметим, что ранее посольство США выпустило на своем сайте «предупреждение» для американских граждан об акции протеста, в котором подробно расписало планы организаторов акции, а также дало советы для тех, кто может оказаться на митинге. Так, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заметил, что это сообщение посольства вызывает вопросы, так как некоторые его части можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям, сообщал ТАСС. «Очень трудно отойти от мысли, что это вообще подстрекательство, потому что там дальше прописываются события, которые еще не произошли и по идее не должны были бы происходить. Там пишется, что, вероятно, демонстранты отправятся в центр города и могут встретить сопротивление полиции», – сказал Климов. Член Общественной палаты Максим Григорьев также назвал это сообщение «достаточно беспардонным» и «наглым вмешательством США» во внутренние дела России.
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§ Ваш земляк
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
Ваш земляк


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Сообщений: 2348
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отметим, что ранее посольство США выпустило на своем сайте «предупреждение» для американских граждан об акции протеста, в котором подробно расписало планы организаторов акции, а также дало советы для тех, кто может оказаться на митинге. Так, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заметил, что это сообщение посольства вызывает вопросы, так как некоторые его части можно трактовать как подстрекательство к незаконным действиям, сообщал ТАСС. «Очень трудно отойти от мысли, что это вообще подстрекательство, потому что там дальше прописываются события, которые еще не произошли и по идее не должны были бы происходить. Там пишется, что, вероятно, демонстранты отправятся в центр города и могут встретить сопротивление полиции», – сказал Климов. Член Общественной палаты Максим Григорьев также назвал это сообщение «достаточно беспардонным» и «наглым вмешательством США» во внутренние дела России. «Фактически в своем сообщении на сайте посольства США в РФ они занимаются рекламой деятельности оппозиции, как это уже неоднократно было сделано», – отметил Григорьев в комментарии Regnum. «На официальном сайте посольства США в РФ и, далее, в социальных сетях опубликована фактически реклама мероприятия оппозиции 10 августа. То, что они делают, является прямым вмешательством в дела Российской Федерации, это действия очевидные, незавуалированные и намеренные», – сказал он.
Это всё "Взгляд". Люблю читать там комментарии.
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§ Ваш земляк
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
Ваш земляк


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Сообщений: 2348
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Знаете когда было написано...в 1861 году...а до сих пор актуально...

Ты знаешь, я тоже могу надёргать цитат из 19-го века, про власть. И они тоже будут актуальны.Особенно актуален Салтыков-Щедрин. Ну что, посоревнуемся?
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