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Страница 132 из 132«1...130131132
* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
по мои прикидкам 100000-150000.

Любишь чужие деньги считать?
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17063
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну, вот, ты там жируешь, а матери есть нечего.

Цитата:
Обликоморале:
. Но где Макс твоя реальная помощь матери, что бы таких звонков тебе не было.

Это, что? Мать Максу - звонит?Цитата:
Обликоморале:
Я понимаю, да государство виновато.

Ну и хорошо, что - понимаеш... :-o
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
alex_60: Ну, вот, ты там жируешь, а матери есть нечего.


Ну что ты вообще.
Это он сказал.сам. ты писатель, а не читатель?
И про жирую, неоднократно.
и про разговор с матерью.
Что еды нет.
Ты хоть будь последовательным.
Или просто про дебилов решил ляпнуть?
Думал никто не ответит. Проглотят.
Ан нет.не получилось.

[Исправлено: alex_60, 11.08.2019 - 15:34]
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый дуэт на форуме - Шерхан и Табаки.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Там всё решают выборщики. Са

Вот это умище.
Никто и не знал.
Хахаха.

[Исправлено: alex_60, 11.08.2019 - 15:44]
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вот это умище. Никто и не знал.

Ну так это ты здесь решил "блеснуть" знаниями о том, что Трампа выбрали меньшинством голосов. Но при этом оказался совершенно незнаком с особенностями выборной системы в США.
ПыСы Иногда лучше жевать, чем говорить. И вообще - иди на север! Тебе уже пора!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, прилипнет как банный лист,
Нудный чел.один в мире знает про выборщиков.
Еше раз хахаха.

[Исправлено: alex_60, 11.08.2019 - 16:10]
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 16:03
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
alex_60: Ну, вот, ты там жируешь, а матери есть нечего.

Алекс, он ещё упомянул, что хорошо, что вестерн унион есть и деньги легко и быстро перевести можно...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
он ещё упомянул, что хорошо, что вестерн унион есть и деньги легко и быстро перевести можно...

А никто и не спорит.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А никто и не спорит.

Тогда или предьява не по делу, или кто то что то передёрнул.
А вот зачем?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Тогда или предьява не по делу,

Почитай внимательно.
Зачем повторяться.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 16:23
Комментарий проходит проверку.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 16:24
Комментарий проходит проверку.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6740
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это, что? Мать Максу - звонит?

По твоему оскорбление?
Окстись.
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