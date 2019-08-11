Цитата: Обликоморале:

Мать там как раз вообще не при чем, все претензии к Максу, что он бахвалится и не в должной мере не помогает.

Но ты почему-то решил его упрекнуть в том, что он матери не помогает. Или снова - тут помню, там не помню?!