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Куратор темы: drakon
* Ваш земляк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ваш земляк


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Сообщений: 2343
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, в те годы, по заграницам ездили, только Коммунисты и КГБешники. Кто Вы, доктор Алекс?...


Ты "17 мгновений весны" смотрел? Там Алекс Юстасу шифровки отправлял.
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* Ваш земляк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ы и без вас, отлично знаем, Кому, Сколько, Чего посылать.

Поддерживаю! Их самих спроси, что они для своих родных делают, промолчат.
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* Ваш земляк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2343
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мать там как раз вообще не при чем, все претензии к Максу, что он бахвалится и не в должной мере не помогает.

Но ты почему-то решил его упрекнуть в том, что он матери не помогает. Или снова - тут помню, там не помню?!
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватит собачится. Дело личное каждого. Кому, что и куда переводить или нет.
Один "зацепил" остальных понесло. Или кто из налоговой тут "смотрящим" на пол ставки?
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