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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17061
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сам вот говоришь что другим делать, чего, кому.

Это не я - сказал, а сказал
Верховный Муфтий
Серикбай кажы Ораз...
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17061
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
К тебе вообще без претензий..чот я не понял...

А я, и не говорю, что ты меня оскорбилЦитата:
Обликоморале:
Подожди, а где ты в размышлениях увидел оскорбление?

Не приплетайте в своих дебильных коментах
Родственников, особенно Матерей.
Упоминание Матери, я считаю - оскорблением... :-o
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6737
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не приплетайте в своих дебильных коментах

Кажется у кого то ум за разум зашел . Ты суть дискуссии пойми изначально то. Мать там как раз вообще не при чем, все претензии к Максу, что он бахвалится и не в должной мере не помогает. Придёт расставит точки в ответ.
Оскорбления это как раз от тебя пошли теперь, товарищ адвокат.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17061
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
претензии к Максу, что он бахвалится и не в должной мере не помогает.

Все претензии, не мне и Максу. Все претензии -
вашему - Правительству, Первому и Второму Президентам.
А почему? Наверное - знаеш... :-o
8-) :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в своих дебильных коментах

Эка тябя хватанула погода. .
Посетителей деревни дебилами,
Это не в какие рамки не лезет.
К греку сходи, это по его части.

[Исправлено: alex_60, 11.08.2019 - 14:37]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За оскорбления придется извиняться.

[Исправлено: alex_60, 11.08.2019 - 14:35]
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6737
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да пожалуйста предъявляйте. Ко мне тогда какие претензии? Просто в любой ситуации надо оставаться человеком, а не эмоциями жить.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Все претензии - вашему - Правительству, Первому и Второму Президентам


Чушь несешь полную.
Даже не думаешь уже что говоришь.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17061
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ко мне тогда какие претензии?

А у тебя - ко мне?...
:-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17061
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Чушь несешь полную.

Да,да... :lol:
А ты 2 сентября - смотри,
Обращение к народу Казахстана... :lol: ;-)
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6737
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое что интересное, здесь столько уже оскорблений наслушался и в свою сторону и в чужую. Но заметь в ответ всегда сдержан. Оскорбляют слабые духом и мозгом люди. Кстати, когда Макс полоскал тут женщин, конкретно полоскал(и один революционер тоже) - ты не возмущался. А ведь это чьи то матери, сестры, дочери.
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6737
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А у тебя - ко мне?...

я уже писал несколько постами ранее
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