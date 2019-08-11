Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1863





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6737

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:13 Цитата: drakon:

Не приплетайте в своих дебильных коментах

Кажется у кого то ум за разум зашел . Ты суть дискуссии пойми изначально то. Мать там как раз вообще не при чем, все претензии к Максу, что он бахвалится и не в должной мере не помогает. Придёт расставит точки в ответ.

Оскорбления это как раз от тебя пошли теперь, товарищ адвокат.