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§ NG.kz
Казахстанцы отмечают праздник Курбан-айт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждан страны c праздником поздравили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Верховный муфтий РК.
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§ zloy kyrgyz
Казахстанцы отмечают праздник Курбан-айт
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 11.08.19 - 13:09
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* Обликоморале
Re: Казахстанцы отмечают праздник Курбан-айт
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6730
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С праздником, братья мусульмане, с Курбан Байрамом!
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